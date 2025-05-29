Yalçın: “Koruyucu giyim kazanımımız uygulanmıyor.”

BEŞ HİZMET KOLUNU KAPSAYAN SORUNLAR

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, “Beş hizmet kolumuzu ilgilendiren koruyucu giyim kazanımımız birçok kurumda verilemiyor, engelleniyor ve hem kamu görevlileri hem de toplu sözleşmeye imza atan taraf bu anlamda mağdur ediliyor” şeklinde açıklama yaptı. Toplu sözleşme kazanımı olan koruyucu giyim yardımının, 8. dönem toplu sözleşmelerine kısa bir süre kalmasına rağmen birçok kuruluşta uygulanmadığı ve tasarruf tedbirleri kapsamına alındığı bilgisi verildi. Yalçın, bu konuyla ilgili düzenlediği basın toplantısında, koruyucu giyim yardımının en kısa sürede verilmesi gerektiğinin altını çizdi. Yalçın, koruyucu giyim kazanımlarının engellenmesi için sistematik bir süreç oluştuğunu ve bunun toplu sözleşmenin özerkliğini askıya aldığını ifade etti.

Uygulamada Karşılaşılan Problem

Yalçın, durumun Türkiye’nin büyüklüğü ve demokratik yapısıyla uyumlu olmadığını vurgulayıp, “Koruyucu giyim kazanımımız birçok kurumda verilemiyor” dedi. Yalçın, bu kazanımın uzun yıllardır toplu sözleşmede bulunan bir madde olduğunu belirtti. Toplu sözleşmenin özerkliğine dikkat çeken Yalçın, “Kararın altında taraflarının imzası var, hakem kurulu taraflarının imzası var. Ama karara ilişkin birden tasarruf genelgesi içerisine konuluyor. Bu olmaz” diyerek tepkisini dile getirdi.

BEKLENEN DEĞİŞİKLİKLER

Yalçın, toplu sözleşmenin uygulanmaması durumu için kamu işverenlerinden ve bürokratlardan beklentilerini ifade etti. “Bunların tıkanıklığı artırmak yerine düğümü çözecek engelleri yıkacak bir bakış açısına sahip olmaları gerekiyor” dedi. Yalçın, bazı mahkemelerin toplu sözleşme ile ilgili olumlu kararlarının bulunduğunu, Yargı’nın toplu sözleşmenin taraflar arasında mutabık kalınan iradeyi yansıttığını belirtti. 8. toplu sözleşme görüşmelerine yaklaşık iki ay içinde başlayacaklarını hatırlatan Yalçın, “Masada aldığımız kararları uygulanmayacak denirse toplu sözleşme yapmanın anlamı ne” diyerek sorularını yöneltti.

GEÇMİŞTEN GELEN DÜZENLEME İHTİYACI

Yalçın, durumun düzeltilmesini talep ederek, “Meclis kapanmadan torba kanunlarında bir düzenleme yapılarak, bu karamsar tablonun ortadan kaldırılmasını istiyoruz. 2024 ve 2025 yıllarına yönelik koruyucu giyim maddemiz geçmişten geldiği gibi uygulansın ve tamamı ödensin” şeklinde konuştu. Ayrıca, toplu sözleşme hükümlerine müdahale edecek ve kamu görevlilerini mağdur edecek yanlış uygulamaların son bulması gerektiğini ekledi.