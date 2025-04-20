Yalçın Kuloğlu Ağacın Altında Kaldı

OLAYIN BAŞLANGICI

Rize’nin Ardeşen ilçesinde meydana gelen bir olayda, kestiği ağacın altında kalan Pazar ilçesine bağlı Derebaşı Köyü Muhtarı Yalçın Kuloğlu (51) yaşamını yitirdi. Olay, öğleden sonra Ardeşen ilçesinin Tunca beldesinde gerçekleşti. Muhtar Kuloğlu, ormanlık bir alanda ağaç keserken üzerine düşen ağaçla ağır yaralandı.

YARDIM EKİPLERİNİN OLAY YERİNE GÖNDERİLMESİ

Çevredekilerin acil ihbarı üzerine bölgeye jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, muhtar Kuloğlu’na ilk müdahaleyi yaptı ve kendisini ağaç altından çıkardı. Ağır yaralı durumda sedyeye alınan Kuloğlu, hızla ambulansa taşındı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Yalçın Kuloğlu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bu üzücü olay, yerel toplulukta büyük bir üzüntüye yol açtı.