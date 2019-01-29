Yalçın Menteş yoğun bakımda

Ünlü oyuncu Yalçın Menteş’ten kötü haber geldi. Menteş, ağır şeker hastalığı nedeniyle 2013 yılında sağ bacağı kesilmişti.

Göztepe Özel Çağıner Hastanesi’nin yoğun bakımında tedavi altına alınan ünlü sanatçının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yalçın Menteş’in oyuncu dostu Kağan Öztop ise şunları söyledi: 2 gün önce solunumunda sıkıntı yaşayınca Fatih Sultan Mehmet Hastanesi’nin aciline kaldık. İki kez kalbi durdu. Bu sabah başka bir hastaneye getirdik. Doktorlar durumunun kritik olduğu söyledi…

HÜRRİYET