Yalçın: “Milleti Küçük Göremezler.”

YALÇIN: JAKOBENLERİN YANINDA YER ALMADIK

Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Muğla’da Eğitim Bir-Sen Muğla Şubesi’nin düzenlediği İl Divan toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Toplantıya, Memur-Sen ve Memur-Sen Sendikasına bağlı şubelerin başkan ve üyeleri katıldı. Yalçın, Anadolu’nun yerli ve milli değerleri üzerine şekillenen 33 yıllık mücadele sürelerini aktararak, bu süreçte çizgilerinden sapmadıklarını ifade etti.

TOPLUMUN DEĞERLERİYLE ÇATIŞMAYI REDDEDİYORUZ

Yalçın, 33 yıllık süre zarfında toplumsal değerler ile hiçbir zaman çatışmadıklarını vurguladı. “Memur-Sen ailesi olarak geldiğimiz ana kadar toplumun değerleriyle çatışmadık. Hiçbir zaman milletle kavga etmedik” diyen Yalçın, topraklara yabancı düşmeme ilkesine bağlı kaldıklarını belirtti. Ayrıca, bazı grupların ve emperyalist odakların etkisi altına girmediklerini söyleyerek, yerli ve milli bir duruş sergilediklerini açıkladı.

MEMUR-SEN, ÜCRET TALEPLERİNDEN DAHA FAZLASINI TEMSİL EDİYOR

Yalçın, Memur-Sen’in sadece ücret talepleriyle sınırlı bir sendika olmadığını, toplumun vicdanında önemli bir konumda yer aldıklarını dile getirdi. “Memur-Sen ailesi, Gazze olaylarına karşı duyduğu hassasiyeti her zaman gösterdi” diyerek, insani bir sorumluluk olarak bu konuya baktıklarını ifade etti. Diğer sendikaların ideolojik sendikacılık yaparak bazı uluslararası kirli projelere hizmet ettiklerini, Memur-Sen’in ise bu tür durumlardan uzak durduğunu vurguladı.

DEMOCRATİKLEŞME GAYESİ

Yalçın, “Bizim kuruluş hikayemiz bu ülkenin demokratikleşmesi, özgürleşmesi” diyerek, devletin tüm vatandaşları tanıması ve hizmet etmesi gerektiğinin altını çizdi. Ayrıca, bazı liderlerin Avrupa’ya Türkiye’yi şikayet etme çabalarına atıfta bulunarak, kendi topraklarında omurgalı bir duruş sergilemeleri gerektiğini belirtti.

MEMUR-SEN’İN BAŞARILARI

Yalçın, Memur-Sen’in yetkiyi almadan önceki dönemde yetkili olanların verimsizliğini eleştirerek, “Bize kadar yetkili olanlar hiçbir şey üretmedi” dedi. Önceki dönemlerde yaşanan süreçler hakkında bilgi verip, “Uzlaştığımız toplu sözleşmelerde yalnızca eğitim hizmet koluyla ilgili kazanımları sıfırdan belirledik” diye ekledi. Memur-Sen’in bu dönemdeki çalışmaları ve kazanımlarıyla ilgili detaylar verdi.