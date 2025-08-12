Yalçın: Teklifte Pazarlık Görülmüyor

YALÇIN’IN AÇIKLAMALARI: PAZARLIK TEKLİFİ DEĞERLENDİRİLMİYOR

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ve Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, ilk zam teklifinin açıklandığı toplantının ardından açıklama yaparak durumu değerlendirdi. Yalçın, Kamu İşveren Heyeti tarafından sunulan 2026 için 10+6, 2027 için 4+4 teklifinin içerdiği rakamların, refah payı, taban aylığı, enflasyonun gerçekliği, emekli ve emekçinin koşulları ile uyuşmadığını belirtti. Yalçın, teklifi reddettiklerini vurgulayarak, “Tekliflerimizi verdiğimiz 24 Temmuz’dan bugüne 19 gün geçti. İşveren 19 gün bu teklif için mi bekledi? Bu rakamlar pazardaki, marketteki fiyatlara, kiralardaki artışlara, memurun gerçeklerine uyuyor mu Allah aşkına? Bu teklif 19 gün değil, 19 saniye bile üzerinde düşünülmediğini gösteriyor. Biz ortada pazarlık yapılacak bir teklif görmüyoruz” dedi.

MÜZAKERE İHTİYACI: İKİ YIL KAYIP SÜRE MÜCADELESİ

Yalçın, hakem kararı sonucu kaybedilen 2 yıla dikkat çekerek, “Reel kayıplarımız oluştu ve bu reel kayıplarımızın giderileceği masa burası. Memurların ve emeklilerin kaybedecek 2 yılı daha yok” ifadelerini kullandı. Belirttiği rakamların büyük ve güçlü Türkiye’ye yakışmadığını savunan Yalçın, “Biz sorunlar masada çözülsün istedik. Ne yazık ki kamu işvereni bize sahayı işaret ediyor. Ben buradan kamu işverenine sesleniyorum; geride kalmış bir hafta. Ayın 19’unda süre bitiyor. Şu ana kadar görüştüğümüz hiçbir maddede bağlayıcı cümle kullanılmadı. ‘Bakacağız, konuşacağız, tartacağız.’ Buna olumlu yaklaşıyoruz ama fakat, geride kalan bu kadar sıkışık süre içerisinde biz sendikalar olarak bir an önce bu tekliflerin karşılanması için işverenden ciddi tekliflerin gelmesini ve sürenin düzgün kullanılmasını istiyoruz” şeklinde konuştu. Ayrıca yarın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde ve 81 ilde teşkilatlarıyla sahada olacaklarını da belirtti.

KAHVECİ’YE GÖRE ÇALIŞMA BARIŞI İHTİYACI

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, enflasyon rakamları ile sunulan tekliflerin kamu çalışanlarının ve emeklilerin ocak ayı itibarıyla yeniden geçim sıkıntısı yaşayacağına dikkat çekti. Kahveci, “Buradan kamu işveren heyetine net bir çağrı yapıyoruz. Bu rakamları tekrar değerlendirerek, revize ederek, müzakere edilebilecek, üzerinde tartışılabilecek bir rakamla tekrar gelinmesini Türkiye Kamu-Sen olarak talep ediyoruz” diye belirtti. 4 milyon kamu görevlisinin bulunduğu bu süreçte, ücret dengesinin bozulduğunu ve çalışma barışının sağlanmasının zorlaştığını vurguladı.

YILDIRIM’IN GÖRÜŞLERİ: ALIM GÜCÜ VE KİRA SORUNU

Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, pazara gidildiğinde her kesimin aynı fiyatları ödediğini aktararak, “Temmuz ayı enflasyonu bile yüzde 2’nin üstünde çıkmışken şu anda vermiş olduğu rakam konuşulacak rakam bile değildir” dedi. Yıldırım, memurların alım gücünün ciddi anlamda düştüğünü, kiralarını ödeyemez duruma geldiklerini ifade etti. “Aynı okula giden öğrencilerine verecek oldukları cep harçlığını dahi veremeyen memur ve memur emeklilerinden bahsediyoruz” diyen Yıldırım, seyyanen zamın memur emeklilerine dahi sunulmadığını belirtti ve 2 yıl önce kaybolan dengelerin tekrar oluşturulması gerektiğini ifade etti.