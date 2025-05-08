Yalçın Topçu, Hindistan’ı kınadı. Türkiye, Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü destekliyor. Hindistan’ın saldırılarına karşı tepkili. Ukrayna, Türkiye’ye destek için minnettar. Hindistan-Pakistan anlaşmazlığına barış diliyoruz. Görüşme hediye ve fotoğrafla sona erdi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Hindistan’ın Pakistan’a gerçekleştirdiği kışkırtıcı saldırıyı şiddetle kınıyor. Topçu, bu saldırının masum siviller, yerleşim yerleri ve camilere yönelik olduğunu belirtiyor. Ayrıca, bu eylemin hem bölgenin hem de dünyanın barışına zarar verdiğini ifade etti.

UKRAYNA TEMASLARI

Topçu, Ukrayna’nın Ankara Maslahatgüzarı Oleksii Chernyshev ve Müsteşar Denys Zolotarov’u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Kabul sonrasında Topçu, “Sayın Maslahatgüzar, Sayın Müsteşar, nazik ziyaretiniz için çok teşekkür ediyorum, milletimizin evine hoş geldiniz.” diyerek misafirperverliğini vurguladı. Türkiye’nin, Ukrayna’nın Kırım dahil toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını desteklediğini dile getiren Topçu, ayrıca adil ve kalıcı bir barışın sağlanması konusunda en üst düzeyde bir çaba içinde olduklarını bildirdi.

PAKİSTAN’A DESTEK

Hindistan’ın kışkırtıcı saldırısı ile ilgili açıklamalarına devam eden Topçu, Türkiye’nin Pakistan’ın, 22 Nisan’da gerçekleştirilen terör saldırısının araştırılmasına ve mevcut durum ile ilgili sabırlı bir politika izlenmesine destek verdiğini belirtti. Şehit olanlar için taziyelerini sunan Topçu, yaralılara sağlığı, Pakistan halkına ise sabır ve başsağlığı diledi.

UKRAYNA’DAN TEŞEKKÜR

Ukrayna’nın Ankara Maslahatgüzarı Oleksii Chernyshev, toplantıda bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Kabul için Topçu’ya teşekkür eden Chernyshev, Kırım Tatar halkının 1944 sürgününün 81. yıldönümünü anacaklarını ve bu etkinlikte Topçu’yu dinleyici olarak görmek istediklerini belirtti. Ayrıca, Türkiye’nin Ukrayna’ya sağladığı destekler için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk halkına minnettarlığını dile getirerek, Hindistan ve Pakistan arasındaki anlaşmazlığın yanı sıra Ukrayna’daki savaşın barışla sonuçlanmasını umduğunu belirtti. Görüşme, hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.