Yalçın Topçu, Kazakistan’ı övdü

KAZAKİSTAN HALK ASAMBLESİ’NİN GÜNDEMİ

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Kazakistan Halk Asamblesi’nin 30’uncu kuruluş yıl dönümü hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Topçu, “Türk soylu halklar ile birlikte pek çok etnik unsuru bağrına basan Kazak halkı ve devletinin destekleriyle bütün etnik gruplar kendi öz kültürlerini korumaktadırlar” şeklinde konuştu.

KAZAKİSTAN’IN KÜLTÜREL ZENGİNLİĞİ

Topçu, Kazakistan televizyonuna yaptığı açıklamada, “Türk dünyasının aksakalı Nursultan Nazarbayev tarafından Türkistan’ın merkezi ata vatanımız Kazakistan’da kurulan Halk Asamblesi’nin 30. kuruluş yıl dönümünün 34. oturumunda alınan kararların ve seçilen temsilcilerin kardeş ülke Kazakistan’ın birliğine, dirliğine, her alanda daha da yükselmesine vesile olmasını diliyorum” dedi. Kazak kültürünün zenginliğini vurgulayan Topçu, etnik çeşitliliğin korunmasının önemine dikkat çekti.

Ahıska Türkü bir aileden gelen Yalçın Topçu, güçlü Kazak kardeşlerine duyduğu saygıyı dile getirirken, “1944 sürgünü Ahıskalı Türk ailenin evladı ve Kazakistan vatandaşı olan Rasul Ahmetov kardeşimi, Kazakistan Halkları Assamblesi Başkan Yardımcısı olarak görevlendiren kardeş Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Kasım Jomart Tokayev’e saygı ve şükranlarımı arz ediyorum” ifadelerini kullandı. Topçu, iki ülke arasındaki kardeşliğin ve anlayışın pekişmesine vurgu yaptı.