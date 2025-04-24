Yale Öğrencileri, Ben-Gvir’e Tepki Gösterdi

YAYLAK DURUMU

ABD’deki Yale Üniversitesi’nde Filistin destekçisi öğrenciler, İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in davet edilmesine karşı tepkilerini dile getirdi. Massachusetts eyaletindeki Yale kampüsünde bir araya gelen Filistin yanlısı öğrenciler, Ben-Gvir’in üniversitelerine çağrılmasına yönelik protestolarda aktif rol aldı. Öğrenciler, kampüste kurdukları 8 çadırla Filistin’e destek kampı oluşturdu ve “buradayız ve geceyi burada geçireceğiz” sloganları atarak tepkilerini ortaya koydu.

KARIŞIK ANLAR

Sosyal medya paylaşımlarında bazı Yahudi öğrencilerin, slogan atan aktivistlerin yanına kadar gelerek kışkırtma girişiminde bulunduğu görüntüler yer aldı. Yale Üniversitesi yönetimi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada herhangi bir örgütle bağlantıları olmadığını belirten aktivist gruba bir bildiri gönderdi. Yayınladığı belgede, yazılı izin almadan kampüse çadır ve benzeri eşyaların yerleştirilmesinin yasak olduğu ifade edildi.

DAĞILMA TEHDİDİ

Yönetim, aktivist gruba saat 23.00’e kadar dağılmamaları durumunda gözaltına alınabileceklerini bildirdi. Bunun sonucunda protestocu öğrenciler okul kampüsünden ayrılmak zorunda kaldı. Geçen yıl benzer şekilde düzenlenen Filistin yanlısı protestolar sırasında 44’ü Yale öğrencisi olmak üzere 48 aktivistin gözaltına alındığı bilgisi hatırlatıldı.