Yale Öğrencileri, Ben-Gvir’e Tepki Gösterdi

YALE ÜNİVERSİTESİ’NDEN TEPKİ GÖSTEREN HAREKET

ABD’deki Yale Üniversitesinde, Filistin destekçileri, İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in konuşmacı olarak davet edilmesine karşı protestolar düzenledi. Massachusetts eyaletindeki kampüste bir araya gelen Filistin yanlısı öğrenciler, Ben-Gvir’in üniversiteye davet edilmesini protesto etti. Yüzlerce öğrenci, okul kampüsünde kurdukları 8 çadırla destek kampı oluşturdu ve “buradayız ve geceyi burada geçireceğiz” şeklinde sloganlar attı.

PROTESTOLARDA KONTROLÜ SINIRLARDA TUTMA ÇABASI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bazı Yahudi öğrencilerin, slogan atan aktivistlerin yanına yaklaşarak kışkırtma girişiminde bulunduğu gözlemlendi. Yale Üniversitesi yönetimi, sosyal medya aracılığıyla duyurduğu yazlı izin olmadan kampüse çadır ve benzeri eşyaların yerleştirilmesinin yasak olduğunu belirttiği aktivist gruba bir bildiri dağıttı. Yönetim, protestoculardan saat 23.00’e kadar dağılmamaları halinde gözaltına alınabilecekleri uyarısında bulundu. Bu durum üzerine aktivist grup, okul kampüsünü terk etti. Geçtiğimiz yıl da üniversitenin kampüsünde düzenlenen Filistin yanlısı gösterilerde, 44’ü Yale öğrencisi olmak üzere toplamda 48 aktivist gözaltına alınmıştı.