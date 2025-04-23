Yale Öğrencileri Ben-Gvir’i Protesto Etti

YALE ÜNİVERSİTESİ’NDE PROTESTO

Yale Üniversitesindeki Filistin destekçisi öğrenciler, İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in okulda konuşma yapmasına karşı çıktılar. Massachusetts eyaletinde bulunan Yale kampüsünde bir araya gelen bu öğrenciler, Ben-Gvir’in üniversitelerine davet edilmesini protesto etti. Kampüste kurulan 8 çadırla Filistin’e destek kampı oluşturan yüzlerce öğrenci, uzun saatler süren eylemleri sırasında “buradayız ve geceyi burada geçireceğiz” şeklinde slogan attı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER

Sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntülerde, bazı Yahudi öğrencilerin protesto eden aktivistlerle oldukça yakın mesafeye gelerek kışkırtma yapma girişiminde bulunduğu gözlemlendi. Okul yönetimi, sosyal medya duyurularında her hangi bir örgütsel bağlantısı bulunmadığını ifade eden bu aktivist gruba, kampüste çadır ve benzeri eşyalar kurmanın yazılı izin gerektirdiğini bildiren bir uyarı duyurdu.

ÖĞRENCİLER GÖZALTINA ALINABİLİR

Okul yönetimi, eylemcilerin saat 23.00’e kadar aksi bir durumda dağılmamaları halinde gözaltına alınabileceklerinin uyarısını yaptı. Bunun üzerine protesto eden grup kampüs alanını terk etti. Geçtiğimiz yıl da üniversite kampüsünde düzenlenen Filistin yanlısı eylemlerde 44’ü Yale öğrencisi toplam 48 aktivist gözaltına alınmıştı.