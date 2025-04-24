Yale Üniversitesi, Yalies4Palestine Grubunu İptal Etti

YALIESTO BİRLİĞİ STATÜSÜ KALDIRILDI

ABD’nin Yale Üniversitesi, Filistin destekçisi öğrencilerin İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in konuşmacı olarak davet edilmesini protesto etmesi üzerine “Yalies4Palestine” grubunun resmi öğrenci topluluğu statüsünü iptal etti. Yale Daily News’e göre, üniversite tarafından yapılan açıklamada, “Yale College Dekanlık Ofisi’nin tüm öğrenci organizasyonları için geçerli olan kurallarını açıkça ihlal eden Yalies4Palestine’ın resmi öğrenci organizasyonu statüsü kaldırılmıştır.” denildi.

PROTESTO ORGANİZASYONUNA İLİŞKİN İDDİALAR

Grup, protestoyu kendilerinin organize etmediğini belirtti ancak üniversite, Yalies4Palestine’ın sosyal medya üzerinden katılım çağrısı yaptığını ve grubun eylemi sahiplenen kamuya açık bir açıklama yayımladığını ifade etti. Ayrıca, Yale yönetimi, protesto sırasında “antisemitik davranış” iddialarına yönelik bir soruşturma başlatıldığını duyurdu.

PROTESTONUN DETAYLARI

Kampüs içerisinde 8 çadırla Filistin’e destek kampı kuran yüzlerce öğrenci, saatlerce süren eylemleri sırasında “buradayız ve geceyi burada geçireceğiz” sözleriyle seslendiler. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bazı Yahudi öğrencilerin, slogan atan aktivistlere yaklaşarak kışkırtma girişimlerinde bulunduğu görüldü. Yönetimin, saat 23.00’e kadar dağılmamaları halinde direnen öğrencilerin gözaltına alınabileceğini açıklaması üzerine aktivist grup kampüsü terk etti. Geçen yıl Yale kampüsünde düzenlenen Filistin yanlısı protestolar sırasında 44’ü Yale öğrencisi toplam 48 aktivist gözaltına alınmıştı.