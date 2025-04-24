Yale Üniversitesi, Yalies4Palestine grubunu kapattı

ÜNİVERSİTE TARAFINDAN YAPILAN KARAR

ABD’deki Yale Üniversitesi, Filistin destekçisi öğrencilerin, İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in konuşmacı olarak okula davet edilmesini protesto etmesinin ardından “Yalies4Palestine” adlı grubun resmi öğrenci topluluğu statüsünü iptal etti. Yale Daily News’e göre üniversite tarafından yapılan açıklamada, “Yale College Dekanlık Ofisi’nin tüm öğrenci organizasyonları için geçerli olan kurallarını açıkça ihlal eden Yalies4Palestine’ın resmi öğrenci organizasyonu statüsü kaldırılmıştır.” denildi. Grup, bu protestoyu kendilerinin düzenlemediklerini savunsa da üniversite, Yalies4Palestine’ın sosyal medya üzerinden katılım çağrısı yaptığını ve grubun eylemi sahiplenen bir kamuya açık açıklama yayımladığını belirtti.

PROTESTO ETKİNLİKLERİ VE YÜKSEK GERİLİM

Yale yönetimi ayrıca protesto sırasında “antisemitik davranış” iddialarına ilişkin bir soruşturma başlatıldığı bilgisini paylaştı. Okul kampüsünde, 8 çadırla Filistin’e destek kampı kuran yüzlerce öğrenci, saatler süren protestoları sırasında “buradayız ve geceyi burada geçireceğiz” diye bağırmıştı. Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, bazı Yahudi öğrencilerin, slogan atan aktivistlerin yanına kadar yaklaşarak kışkırtma girişiminde bulunduğu görüldü. Yönetimin, saat 23.00’e kadar dağılmamaları halinde direnen öğrencilerin gözaltına alınabileceğini bildirmesi üzerine aktivist grup, kampüs alanını terk etti. Geçen yıl üniversitenin kampüsünde düzenlenen Filistin yanlısı protestolarda, 44’ü Yale öğrencisi olan toplamda 48 aktivist gözaltına alınmıştı.