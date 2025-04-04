Yalı Çapkını 102. Bölüm Fragmanı Bekleniyor

YALI ÇAPKINI DİZİSİ İZLEYİCİYİ EKRANA KİLİTLİYOR

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını, her cuma seyircisini ekran başına topluyor. İlgi çekici hikayesiyle her hafta yeni bir heyecan sunan dizi, izlenme rekorları kırmaya devam ediyor. Yeni bölümler merakla beklenirken, cuma akşamları izleyiciler tarafından iple çekiliyor.

YALI ÇAPKINI 102. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yalı Çapkını 102. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Seyran ve Ferit’in kızı Duru ile Suna’nın kızı Hatice’nin kaybolmasıyla başlayan gerilim dolu sahneler, izleyicileri ekrana kilitlemişti. Yalı halkı panik içindeyken, zamanla yarış başlıyor. İlk ipuçları, çocukların kaçırılmış olabileceğini gösteriyor. Aile, geçmişteki düşmanlarını tek tek sorgulamaya başlıyor.

FERİT VE SAFFET’İN KARŞILAŞMASI GERGİNLİĞİ TIRMANIYOR

Ferit, çocuklarını bulmak için her yolu denemeye hazırken, Saffet’in görüntülerde belirmesi eski hesapları yeniden gündeme getiriyor. Ancak olaylar beklenenden daha karmaşık bir hal alıyor. Tarık ve Şehmuz gibi karakterlerin devreye girmesiyle geçmişin karanlık defterleri bir bir açılıyor. Seyran ve Suna, çocuklarına kavuşmak için umutsuzca beklerken, zaman hızla tükeniyor.

YALI ÇAPKINI’NIN SON BÖLÜMÜ İZLEYİCİYİ ŞOK ETTİ

Star TV’de yayınlanan Yalı Çapkını’nın son bölümü, izleyicileri ekrana kilitledi. 98. bölümün ardından seyirciler, 102. bölümde neler yaşanacağını merak ediyor. Ancak Yalı Çapkını 102. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı anda, gelişmeler paylaşılacak.

YALI ÇAPKINI’NIN USTA OYUNCU KADROSU

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Diren Polatoğulları, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Hülya Duyar, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Gülen Gediklioğlu ve Pelin Akil gibi usta isimlerin yer aldığı dizi, oyuncu performanslarıyla da dikkat çekiyor.