Yalı Çapkını 99. Bölüm Fragmanı Çıktı Mı?

İZLEYİCİYİ EKRANA KİLİTLEYEN DİZİ

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını dizisi, seyirciyi her cuma akşamı ekran başına topluyor. İlgi çekici hikayesiyle yeni heyecanlar sunan Yalı Çapkını, izlenme rekorları kırmaya devam ediyor. Her hafta yeni bölümüyle merakla beklenen dizi, cuma günlerini sabırsızlıkla geçirmeyi sağlıyor.

99. BÖLÜM FRAGMANI MERAKLA BEKLENİYOR

99. bölüm fragmanı ile ilgili gelişmeler dikkat çekiyor. Ferit, Orhan ve Seyran tarafından sırtından bıçaklandığını düşünerek derin bir hayal kırıklığı yaşıyor. Aile içindeki gerilim artarken Ferit’in şirketindeki pozisyonu da tehlikeye giriyor. Bu sırada Suna ve Abidin, aileleri arasındaki gerilimleri aşmaya çalışırken Karam’ın karanlık gölgesi bir kez daha üzerlerine geliyor. Suna, Abidin ile yeni bir yaşam kurma kararı alıyor, ancak Karam’ın tehlikeli planları her şeyi altüst edebilir.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Her cuma günü heyecanla beklenen Yalı Çapkını, izleyiciler üzerinde büyük bir etki bıraktı. Star TV’de yayınlanan dizinin en son bölümde yaşanan olaylar, seyirciyi ekrana kilitleyi ediyor. 98. bölümün ardından izleyiciler, 99. bölümde nelerin olacağını merak etmeye başladı. Ancak henüz Yalı Çapkını’nın 99. bölüm fragmanı yayınlanmadı. Fragman yayınlandığında, gelişmeleri burada bulabilirsiniz.

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Diren Polatoğulları, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Hülya Duyar, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman ve Gülen Gediklioğlu gibi yıldız oyuncular dizinin kadrosunda yer alıyor.