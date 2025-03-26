Yalı Çapkını Dizisi Ekranlara Veda Ediyor

YALI ÇAPKINI’NIN UĞURLU YOLCULUĞU

23 Eylül 2022 tarihinde izleyicileriyle buluşan Yalı Çapkını, Alptekin Bozkurt ve Burcu Alptekin’in yönettiği bir yapım olarak ilk iki sezonunda reytinglerde büyük bir başarı sağlayarak dikkatleri üzerine çekti. Ancak dizinin üçüncü sezonu, izleyicilerin beklentilerini karşılamakta zorlanınca reytinglerdeki düşüş, final kararıyla sonuçlandı. Bu durum, sosyal medya platformlarında geniş yankılar uyandırarak, dizi tutkunları arasında hem üzülme hem de veda mesajlarının paylaşılmasına neden oldu.

DİZİ FINAL YAPMA KARARI ALDI

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in başrollerini paylaştığı ve Cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Yalı Çapkını, ekranlara veda ediyor. İlk iki sezonda başardıklarıyla sıkça konuşulan dizi, üçüncü sezonun ardından reytinglerde meydana gelen düşüş nedeniyle final yapma kararı aldı. 4 Nisan Cuma günü yayınlanacak olan 101. bölümüyle, milyonlarca izleyiciye veda edecek.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Yalı Çapkını’nın, Ramazan Bayramı’nın ardından ekranlara veda etmesi bekleniyor. 4 Nisan Cuma günü yayınlanacak olan 101. bölümüyle izleyicilerine son kez “merhaba” diyecek. Diziye veda eden yalnızca izleyiciler değil; Ferit Korhan karakterine hayat veren Mert Ramazan Demir de finalin ardından askerlik görevine başlayacak. Üç sezon boyunca süren bu etkileyici hikaye, Yalı Çapkını’nın derin bir iz bırakarak hüzünlü bir veda gerçekleştirmesine neden oluyor.