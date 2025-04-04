Yalı Çapkını Dizisi Star Tv’de Yayınlanıyor

YALI ÇAPKINI 101. BÖLÜM İLE SEYİRCİYİ EKRANA KİLİTLEDİ

Star TV’nin sevilen dizisi Yalı Çapkını, 101. bölümüyle izleyicilerden tam not aldı. “Yalı Çapkını 101. bölüm full HD izle” ve “Yalı Çapkını full HD bölüm izleme linki” aramalarıyla gündemdeki yerini koruyor. Seyirciler, “Yalı Çapkını 101. bölüm tek parça izle” ve “Yalı Çapkını full HD bölüm izle” diye yoğun şekilde araştırma yapıyor.

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE GERİLİM DORUKTA

Seyran ve Ferit’in kızı Duru ile Suna’nın kızı Hatice’nin aniden kaybolması, yalı sakinlerini paniğe sürükledi. Zamanla yarış başlarken, ilk ipuçları kaçırılma ihtimalini güçlendiriyor. Aile, geçmişteki düşmanlarını tek tek sorgulamaya başlıyor. Ferit, çocuklarını bulmak için tüm gücünü ortaya koyarken, Saffet’in görüntülerde belirmesi eski hesapları yeniden gündeme getiriyor. Ancak olaylar beklenmedik şekilde karmaşıklaşıyor. Tarık, Şehmuz ve geçmişin karanlık defterleri bir bir açılıyor. Seyran ve Suna, çocuklarına kavuşma umuduyla beklerken zaman hızla daralıyor.

YALI ÇAPKINI’NIN KONUSU VE OYUNCU KADROSU

Dizi, Antep’in güçlü bir ailesinin sorumsuz oğullarını evlendirmesiyle başlayan olayları konu alıyor. Antep’te önemli bir ailenin kızı olmasına rağmen tanımadığı biriyle evlendirilip İstanbul’a gelin gelen bir genç kadının yaşadıklarını ekrana taşıyor.

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Diren Polatoğulları, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Hülya Duyar, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Gülen Gediklioğlu ve Pelin Akil gibi usta isimlerin yer aldığı kadrosuyla dikkat çekiyor.

YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜMÜ İLE STAR TV’DE

Yalı Çapkını’nın yeni bölümü bu akşam 20.00’de Star TV’de yayınlanacak. Dizinin tüm bölümlerini Star TV’nin dijital platformlarından izlemek mümkün.