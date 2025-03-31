Yalı Çapkını Final Bölümü Ne Zaman?

YALI ÇAPKINI FINALİ VE TARİHİ

Yalı Çapkını 101. bölüm fragmanı, dizinin duygusal veda sahnelerine dair bazı ipuçları sunuyor. Bu final kararı izleyicileri hem şaşırtıyor hem de duygulandırıyor. Yalı Çapkını dizisinin ne zaman final yapacağı ve neden sona ereceği, birçok kişinin dikkatini çekiyor.

DİZİNİN KONUSU VE AKIŞI

Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşan ve başrollerinde Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir’in bulunduğu Yalı Çapkını, 101. bölümüyle final yapma kararı aldı. Yalı Çapkını final bölümü, 4 Nisan 2025 Cuma günü saat 20.00’de ekranlarda olacak. Antepli bir ailenin sorumsuz oğullarının evlendirilmesi ve bunun etrafında gelişen olaylar dizinin ana temasını oluşturuyor. Ailenin istemediği bir gence aşık olan bir kızın İstanbul’a kaçış serüveni ve ardından gelişen olaylar, hikayenin merkezinde yer alıyor.