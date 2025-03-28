Yalı Çapkını’nda Mutluluk ve Gerilim Bir Arada

YALI ÇAPKINI DİZİSİ SEYİRCİDEN TAM NOT ALDI

Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisi, seyircilerden mükemmel bir geri dönüş almayı başardı. Seyirciler, Yalı Çapkını’nın 100. bölümünü full HD olarak izlemek için “Yalı Çapkını 100. bölüm full HD izle” ve “Yalı Çapkını 100. bölüm tek parça izle” gibi aramalar yapıyor. Son bölümde neler olduğu hakkında daha fazla bilgi bu haberin içinde yer alıyor.

FERİT VE SEYRAN’IN YENİ BAŞLANGICI

Ferit ve Seyran, sonunda mutluluğa adım atarak evleniyor. Ancak bu yeni başlangıç, aile içinde çeşitli gerilimlerle dolu bir durum yaratıyor. Kutlama gecesinde tüm aile bir araya gelerek eğleniyor fakat eğlence bir olayla gölgeleniyor: Serpil’in geçmişi, ailenin peşini bırakmıyor. Öte yandan Ferit ve Seyran, yaşamlarında yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Çocuk Esirgeme Kurumu’ndan bir kız çocuğuna koruyucu aile olmayı planlayan çift, küçük Zehra ile tanışıyor.

ZEHRA’NIN HİKAYESİ KALPLERİ ETKİLİYOR

Zehra’nın hikâyesi, Seyran’ı derin bir şekilde etkiliyor. Küçük kız, annesinin neden onu bıraktığını öğrenmek istiyor. Araştırmalar sonucunda çift, Zehra’nın annesine ulaşma konusunda büyük bir gerçekle yüzleşmeye hazırlanıyor. Bu süreçte İfakat, Cengiz ile yeni bir başlangıç yapıp yapmama konusunda kararsız kalıyor.

DİZİNİN TEMASI VE OYUNCULARI

Dizi, Antepli güçlü bir ailenin sorumsuz oğullarını evlendirmesiyle yaşanan olayları ele alıyor. Antep’te önemli bir ailenin kızı olmasına rağmen tanımadığı bir gençle evlendirilerek İstanbul’a gelin giden bir kızın başından geçenler anlatılıyor. Dizinin kadrosunda Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Diren Polatoğulları, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Hülya Duyar, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman ve Gülen Gediklioğlu gibi isimler bulunuyor.

YALI ÇAPKINI YENİ SEZON İLE DÖNÜYOR

Yalı Çapkını, yeni sezonuyla bu akşam saat 20:00’de Star TV’de yayınlanacak. Dizinin bölümlerini Star TV platformları üzerinden izlemek mümkün.