Yalı Çapkını’nda Seyran Ayrılıyor Mu?

YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜMÜYLE GÜNDEME GELDİ

Star TV’nin izleyiciyle buluşan popüler dizisi Yalı Çapkını, bugün yayımlanan yeni bölümüyle dikkat çekiyor. Dizinin başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Beril Pozam ve Diren Polatoğulları gibi ünlü isimler üstleniyor. Seyran karakterinin diziden veda edeceği iddiaları gündeme geldi. Peki, Seyran ölü mü? Yalı Çapkını’nda Afra Saraçoğlu diziden ayrılıyor mu?

KAYBOLAN KIZIN PEŞİNDE PANİK YAŞANIYOR

Dizinin sakinleri, kaybolan kızlarını aramak için panik halinde harekete geçiyor. İlk ipuçları değerlendirildiğinde, kaybolma olayının bir kaçırılma vakası olabileceği düşüncesi öne çıkıyor. Ailesi, geçmişte yaşanan kötü olayları yeniden gözden geçiriyor ve bu durumu gerçekleştirebilecek potansiyel kişileri sorguluyor. Tüm yaşananların ardından olay örgüsünde odak noktası Seyran karakterine yöneliyor. İzleyicilerin aklına ise “Seyran diziden ayrılıyor mu?” sorusu geliyor.

AFRA SARAÇOĞLU’NUN GELECEĞİ MERAK KONUSU

Dizinin 100. bölümü 28 Mart Cuma günü Star TV ekranlarında yayımlandı. Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu’nun diziye veda edip etmeyeceği izleyiciler tarafından merak ediliyor. Ancak dizinin yapım ekibinden ya da oyunculardan herhangi bir ayrılık açıklaması henüz yapılmış değil.