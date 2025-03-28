Yalı Çapkını’nda Yeni Bölüm Heyecanı başlıyor

YALI ÇAPKINI DİZİSİ YENİ BÖLÜMLERİYLE GÜNDEMDE

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in başrollerinde yer aldığı Yalı Çapkını dizisi, yeni bölümleriyle izleyicileri ekrana bağlıyor. Star TV kanalında yayınlanan dizi, sıradışı konusu ve dikkat çekici oyuncu kadrosuyla öne çıkıyor. İzleyiciler, “Yalı Çapkını yeni bölüm izle!” ve “Yalı Çapkını full izle!” gibi ifadelerle diziye ulaşmaya çalışıyor. Ayrıca, Yalı Çapkını’nın 1000. bölüm canlı izleme linki de araştırma konuları arasında bulunuyor.

FERİT VE SEYRAN’IN MUTLULUĞU VE AİLEDEKİ GERİLİMLER

Ferit ve Seyran, evliliğin getirdiği mutluluğa adım atmakta ve bu yeni başlangıç, aile içinde çeşitli gerginlikleri de beraberinde getiriyor. Kutlama gecesinde tüm aile bir araya geliyor, ancak eğlenceyi gölgeleyen bir olay yaşanıyor: Serpil’in geçmişi, ailenin peşini bırakmıyor. Ferit ve Seyran, hayatlarında yeni bir sayfa açmak için çocuk esirgeme kurumundan bir kız çocuğuna koruyucu aile olmayı planlıyor. Küçük Zehra’nın hikâyesi, Seyran’ı derinden etkiliyor ve annesinin neden onu terk ettiğini öğrenmek istiyor.

ZEHRA’NIN HİKAYESİ VE YÜZLEŞMEK İÇİN GÜÇLÜ BİR ADIM

Yaptığı araştırmalar sonucunda Seyran ve Ferit, Zehra’nın annesine ulaşma imkanı buluyor ve büyük bir gerçekle yüzleşmeye hazırlanıyor. Bu sırada İfakat, Cengiz ile ilişkisini nasıl sürdüreceği konusunda ikilem yaşıyor. Dizi, zengin karakter kadrosuyla dikkat çekiyor; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu gibi isimler yer alıyor.

Yalı Çapkını, yeni sezonuyla bu akşam 20:00’de Star TV’de izleyiciyle buluşuyor. Dizi, Star TV platformlarından 100. bölüm olarak da takip edilebiliyor.