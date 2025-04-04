Yalı Çapkını’nın Yeni Bölümü Star Tv’de

YALI ÇAPKINI DİZİSİNDE YENİ BÖLÜMDE GERİLİM DORUKTA

Star TV’nin sevilen dizisi Yalı Çapkını, Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in başrollerini paylaştığı yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Seyircinin büyük ilgi gösterdiği dizi, sürükleyici konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.

YALI ÇAPKINI 92. BÖLÜM İZLEME LİNKİ VE KONUSU

Yalı Çapkını’nın yeni bölümünde Seyran ve Ferit’in kızı Duru ile Suna’nın kızı Hatice aniden kayboluyor. Yalı sakinleri panik içinde çocukları ararken, zamanla yarış başlıyor. İlk ipuçları, kaçırılma ihtimalini güçlendiriyor. Aile, geçmişteki düşmanlarını tek tek sorgulamaya başlıyor.

FERİT VE SAFFET’İN ESKİ HESAPLARI YENİDEN GÜNDEMDE

Ferit, çocuklarını bulmak için her yolu denemeye hazırlanırken, Saffet’in görüntülerde belirmesi geçmişin karanlık hesaplarını yeniden gündeme getiriyor. Ancak olaylar beklenenden daha karmaşık bir hal alıyor. Tarık ve Şehmuz’un devreye girmesiyle eski defterler bir bir açılıyor. Seyran ve Suna, çocuklarına kavuşma umuduyla beklerken, zaman giderek daralıyor.

YALI ÇAPKINI OYUNCU KADROSU VE YAYIN SAATİ

Yalı Çapkını’nın başarılı oyuncu kadrosunda Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Diren Polatoğulları, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Hülya Duyar, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Gülen Gediklioğlu ve Pelin Akil yer alıyor.

Dizinin yeni bölümü bu akşam 20.00’de Star TV’de yayınlanacak. Yalı Çapkını 101. bölümü Star TV’nin dijital platformlarından da izleyebilirsiniz.