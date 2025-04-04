Yalı Çapkını’nın Yeni Bölümü Star Tv’de

YALI ÇAPKINI DİZİSİ YENİ BÖLÜMÜYLE EKRANLARA GELİYOR

Star TV’nin sevilen dizisi Yalı Çapkını, Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in başrollerini paylaştığı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizi, farklı konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekmeye devam ediyor.

YALI ÇAPKINI 92. BÖLÜMDE GERİLİM DORUKTA

Yeni bölümde Seyran ve Ferit’in kızı Duru ile Suna’nın kızı Hatice’nin aniden kaybolmasıyla Yalı halkı büyük bir panik yaşıyor. Zamanla yarışın başladığı bölümde, ilk ipuçları çocukların kaçırılmış olabileceğini gösteriyor. Aile, geçmişteki düşmanlarını tek tek sorgularken, Ferit çocuklarını bulmak için her şeyi göze alıyor.

SAFFET’İN GÖRÜNTÜLERİ GEÇMİŞİ GÜNDEME GETİRİYOR

Ferit’in çabaları sürerken, Saffet’in görüntülerde belirmesi geçmişin karanlık hesaplarını yeniden gündeme taşıyor. Ancak olaylar beklenenden daha karmaşık bir hal alıyor. Tarık ve Şehmuz’un devreye girmesiyle eski defterler bir bir açılıyor. Seyran ve Suna, çocuklarına kavuşma umuduyla beklerken zaman giderek daralıyor.

YALI ÇAPKINI’NIN GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU

Dizide Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Diren Polatoğulları, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Hülya Duyar, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Gülen Gediklioğlu ve Pelin Akil gibi usta isimler yer alıyor.

YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM İZLEME LİNKİ

Yalı Çapkını 101. bölümü bu akşam 20.00’de Star TV’de yayınlanacak. Dizinin yeni bölümünü Star TV’nin dijital platformlarından da canlı izlemek mümkün olacak.