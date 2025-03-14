Yalı Çapkını Star TV’de Tam Not Aldı

YALI ÇAPKINI DİZİSİ SEYİRCİDEN TAM NOT ALDI

Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisi, izleyicilerden tam not almayı başarıyor. Seyirciler, Yalı Çapkını 98. bölüm full HD izlemek için araştırma yapıyor. “Yalı Çapkını 98. bölüm tek parça izle” ve “Yalı Çapkını full HD bölüm izle” gibi anahtar kelimelerle sorgulama yapılıyor. Yalı Çapkını 98. bölüm tek parça izlemek için gerekli bağlantılara ulaşabilmek isteyen izleyiciler, aynı zamanda dizinin son bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. Detaylar ise haberimizde.

FERİT’İN AİLE İÇİ GERİLİMİ

Ferit, Orhan ve Seyran tarafından sırtından bıçaklandığını düşünerek büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor. Aile içindeki gerilim tırmanırken, Ferit’in şirketteki geleceği de tehlikeye giriyor. Bu sırada Suna ve Abidin, kendi aileleriyle olan gerilimleri aşmaya çalışırken Karam’ın gölgesi bir kez daha üzerlerine düşüyor. Suna, Abidin ile yeni bir hayat kurmaya niyetleniyor; ancak Karam’ın tehlikeli planları her şeyi altüst edebilir.

DİZİNİN KONUSU VE KARAKTERLERİ

Yalı Çapkını dizisi, Antepli güçlü bir ailenin sorumsuz oğullarını evlendirmeleri etrafında dönen olayları konu alıyor. Dizide, Antep’teki önemli bir ailenin kızı, ailenin tanımadığı bir genç ile evlendirilip İstanbul’a gelin gidiyor ve bu süreçte başından geçenler aktarılıyor. Dizinin kadrosunda Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Diren Polatoğulları, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Hülya Duyar, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman ve Gülen Gediklioğlu gibi isimler yer alıyor.

YALI ÇAPKINI YENİ SEZONDA HIZLA DEVAM EDİYOR

Yalı Çapkını, yeni sezonuyla bu akşam saat 20:00’de STAR TV’de yayınlanıyor. İzleyiciler, Yalı Çapkını bölümlerini Star TV platformlarından takip edebilir.