Yalı Çapkını Yeni Bölüm İzle STAR TV’de

YALI ÇAPKINI DİZİSİ YENİ BÖLÜMÜYLE SEYİRCİYİ ETKİLİYOR

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in baş rollerini paylaştığı Yalı Çapkını dizisi, yeni bölümleri ile izleyicileri etkisi altına alıyor. Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını, özgün hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosu ile dikkat çekiyor. İzleyiciler, “Yalı Çapkını yeni bölüm izle! Yalı Çapkını full izle!” gibi arama terimleri ile diziyi takip etmeye devam ediyor. İşte Yalı Çapkını’nın 92. bölümüne dair canlı izleme linki!

DİZİDE FERRİT’İN HAYAL KIRIKLIĞI VE AİLE İÇİ GERİLİM

Ferit, Orhan ve Seyran tarafından sırtından bıçaklandığını düşünerek büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor. Aile içindeki gerilim giderek tırmanırken, Ferit’in şirketteki geleceği tehlikeye giriyor. Bu süreçte Suna ve Abidin, aileleriyle olan çatışmaları aşmaya çalışırken, Karam’ın gölgesi yeniden üzerlerine düşüyor. Suna, Abidin ile yeni bir hayat kurmaya niyetleniyor, ancak Karam’ın tehlikeli planları her şeyi altüst edebilir.

GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU VE YALININ POMPASI

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Diren Polatoğulları, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Hülya Duyar, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Gülen Gediklioğlu ve Pelin Akil gibi güçlü isimlere sahip olan Yalı Çapkını, yeni sezonuyla bu akşam 20:00’de STAR TV’de ekranlara gelecek. Yalı Çapkını’nın 98. bölümünü Star TV platformlarından izleme imkanı mevcut.