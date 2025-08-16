Haberler

Yalı’da deniz kazası meydana geldi

Olayın Gerçekleştiği Zaman ve Yer

Olay, saat 13.30 sıralarında Yalı mahallesi bölgesinde meydana geldi. Yasak olmasına rağmen 3 kişi, şişme bot ile dalgalı denize açılma girişiminde bulundu.

Yardım Çalışmaları ve Kurtarma

Dalgaların etkisiyle bot alabora oldu. Bu durumu gören sahildeki cankurtaranlar, denize düşen 3 kişiyi kurtarmak için hemen harekete geçti. Boğulmaktan son anda kurtarılan 3 kişi, güvenli bir şekilde kıyıya çıkarıldı.

Sağlık Durumu ve Müdahale

Olay yerine gelen sağlık ekibi, 3 kişinin sağlık kontrollerini yaptı. C.Y. isimli kişinin göğüs kemiğinde kırık olabileceği düşünülerek Karasu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Diğer 2 kişinin sağlık durumunun ise iyi olduğu bildirildi.

