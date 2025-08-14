Yalı Mahallesi’nde çatı uçtu

KARTAL’DA ŞİDDETLİ RÜZGAR NEDENİYLE ÇATI UÇTU

Kartal’da 7 katlı bir binanın çatısının bir kısmı, etkili olan şiddetli rüzgar yüzünden uçtu. Savrulan çatı parçaları, bir otomobil ve bir evde hasara yol açtı. Olay, saat 15.00 civarında Yalı Mahallesi Halk Sokak’ta gerçekleşti.

OLAY YERİNDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Alınan bilgilere göre, sokaktaki 7 katlı binanın çatısının bir bölümü, bölgede etkili olan yoğun rüzgar sebebiyle havalandı. Kopan parçalar, binanın arka kısmındaki başka bir binanın duvarına çarparken, park halinde bulunan bir otomobili de etkileyerek hasar oluşturdu. İhbar üzerine olay yerine gönderilen polis ve itfaiye ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri aldı. Ancak, rüzgarın yoğun etkisi nedeniyle ekipler bir süre çatıya müdahale edemedi.