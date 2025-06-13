“Yalın, Hadise, Mabel Matiz Yasaklandı.”

2025 YAZ KONSERLERİ İÇİN HAZIRLIK

Efes Antik Tiyatro’da 2025 yaz konserleri için geri sayım başlıyor. Ancak Yalın, Hadise, Mabel Matiz, Melek Mosso, Sertab Erener, Melike Şahin ve Cem Adrian gibi popüler sanatçıların sahne almayacağına dair çıkan iddialar, magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı. Peki, bu yasaklamanın arkasında ne gibi sebepler bulunuyor?

TUBA KALCIK’IN AÇIKLAMALARI

Sabah gazetesi yazarı Tuba Kalçık, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na yakın bazı kaynaklardan edindiği bilgileri paylaşarak konserlerin yasaklanma nedeninin, sanatçıların Ekrem İmamoğlu’nu desteklemeleri değil, sahne performanslarında LGBTİ+ bayrağı açmaları olduğunu öne sürdü. Kalçık, “Olay kesinlikle siyasi değil, ahlaki değerlerle ilgili. Bazı sanatçılar konserlerinde LGBT bayrağı açmayı alışkanlık haline getirdi. Aileler çocuklarıyla bu konserlere katılıyor, bu durum rahatsızlık yaratıyor,” şeklinde bir değerlendirme yaptı.

TİMUR SOYKAN’DAN FARKLI BİR YAKLAŞIM

Gazeteci Timur Soykan ise konuyla ilgili farklı bir perspektif sundu. Soykan, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın antik kentlerdeki konserler için resmi onay vermesine rağmen, sanatçılara fiilen engel çıkardığını ve bu kişilerin, İmamoğlu’nun tutuklanmasına ve darbe girişimini protesto eden öğrencilerin hapsedilmesine karşı durdukları için “kara listeye” alındıklarını iddia etti. Kalçık, bu çıkan iddiaları “algı operasyonu” olarak yorumlayarak, Bakanlık kaynaklarının konunun İmamoğlu ile ilgisiz olduğunu doğruladığını belirtti.