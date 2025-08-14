Yalıncak Karpuzu, Kuraklıktan Etkilendi

KURAKLIK YÜZÜNDEN YALINCAK KARPUZU ÜRETİMİ DÜŞTÜ

Trabzon’da 15 yıl önce üretimine başlanan Yalıncak Karpuzu, aroma yönünden büyük ilgi görüyor. Ancak bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle üretimi neredeyse yok denecek kadar azaldı. Önceki yıllarda 350 tona kadar çıkan Yalıncak Karpuzu’nun hasadı bu yıl iklim koşullarının olumsuz etkisiyle ciddi anlamda düştü. Üreticiler, bu şekilde bir durumla uzun yıllardır karşılaşmadıklarını ifade ediyor.

Yalıncak Karpuzu, 2010 yılında başladığı üretimle bulunduğu Yalıncak Mahallesi’yle anılıyor ve diğer bölgelerin karpuzlarından farklı tat ve aromasıyla dikkat çekiyor. İçinde tamamen doğal gübreler kullanılarak yetiştirilmesine rağmen, mahalledeki artan yapılaşma ile birlikte her yıl üretim miktarı azalıyor. Bu sene yaşanan kuraklık nedeniyle Yalıncak Karpuzu’nun hasadı önemli ölçüde azaldı.

ÜRETİCİLERİN MAĞDURİYETİ

Yalıncak Mahallesinde karpuz üretimi gerçekleştiren Ali İhsan Kodan, her yıl bahçesinden 1,5 ton ürün aldığını, ancak bu yıl 100 kilogram bile hasat edemediğini aktarıyor. “Her sene bol ürün alırdık ancak bu sene kuraklıktan dolayı hiç hasat yapamadık. Perişan bir durumdayız” diyen Kodan, tarlasındaki 200-300 kök karpuzdan sadece üç tanesinin hayatta kaldığını belirtiliyor. Kuraklıktan dolayı diğer ürünlerin de etkilenmesi, üreticinin yaşadığı mağduriyeti artırıyor.

Hava Kodan da sözlerine ekleyerek, “Bu sene kuraklıktan dolayı hasat yapamadık. Daha önce hiç bu kadar kurak bir dönem yaşamamıştık. Yaklaşık 30 yıldır üretim yapıyoruz, ilk kez böyle bir durumla karşılaşıyoruz. Karpuz dışında fasulyelerimiz bile yandı, hiçbir şey olmadı” diyor. Bu yıl, bölgedeki tüm bahçelerde karpuz, domates, biber gibi ürünlerin büyük ölçüde azaldığı belirtiliyor. Üreticiler, kendi ihtiyaçlarını bile karşılayamaz durumda olduklarını vurguluyor.