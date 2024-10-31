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Ekonomi

Yalıtım Yetersizliği Enerji İsrafına Neden Olur

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TÜRKİYE’DEKİ BİNA SAYISI VE ENERJİ TÜKETİMİ

Türkiye’de 10 milyondan fazla yapı ve 30 milyonu aşan hane mevcut. Bu yapıların yalnızca yüzde 25’i yalıtımlı durumda, geri kalan yüzde 75’lik kısmı ise yalıtımsız oldukları için gereğinden fazla enerji tüketiyor. Enerjimizin yaklaşık yüzde 70’ini ithal ederken, doğalgaz ihtiyacımızın ise yüzde 99’unu dış kaynaklardan sağlıyoruz.

Ülkemizde toplam enerji tüketiminin yüzde 32.7’si binalarda gerçekleşiyor. Bu enerji tüketiminin de yüzde 80’i kış aylarında ısınma, yaz aylarında ise soğutma amaçlı kullanılıyor. 2023 yılında enerji ithalatı faturamızın yaklaşık 70 milyar dolar civarında olduğu tahmin ediliyor.

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