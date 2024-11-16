“Yalnız Başına Yaşayan Hemşire Ölü Bulundu”

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Olay, Bahçelievler Mahallesi’nde gerçekleşti. Çerkezköy ilçesinde özel bir hastanede hemşire olarak görev yapan Begüm Tonguz’dan haber alamayan aile üyeleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

İhbar sonrası belirtilen adrese giden polis ve sağlık ekipleri, hemşireyi yalnız yaşadığı konutunda buldu. Yapılan incelemeler sonucunda, kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği değerlendirilen Tonguz’un cansız bedeni, savcı ve polis tarafından yapılan soruşturmanın ardından otopsi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

TOPRAĞA VERİLECEK YER VE SORUŞTURMA DURUMU

Tonguz’un, yarın memleketi Edirne’nin Keşan ilçesinde defnedileceği bilgisi verildi. Olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldığı duyuruldu.