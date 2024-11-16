More
Gündem

“Yalnız Başına Yaşayan Hemşire Ölü Bulundu”

yalniz-basina-yasayan-hemsire-olu-bulundu

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Olay, Bahçelievler Mahallesi’nde gerçekleşti. Çerkezköy ilçesinde özel bir hastanede hemşire olarak görev yapan Begüm Tonguz’dan haber alamayan aile üyeleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

İhbar sonrası belirtilen adrese giden polis ve sağlık ekipleri, hemşireyi yalnız yaşadığı konutunda buldu. Yapılan incelemeler sonucunda, kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği değerlendirilen Tonguz’un cansız bedeni, savcı ve polis tarafından yapılan soruşturmanın ardından otopsi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

TOPRAĞA VERİLECEK YER VE SORUŞTURMA DURUMU

Tonguz’un, yarın memleketi Edirne’nin Keşan ilçesinde defnedileceği bilgisi verildi. Olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

ÖNEMLİ

Manşet

Galler Maçı Sonrası A Ligi Hesapları

A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi 5. haftasında Galler ile 0-0 berabere kalınca A Ligi'ne yükselme şansını yitirdi. Son hafta sonuçları merak ediliyor.
Manşet

Türkiye – Galler Maçı Değerlendirmesi: Kritik Beraberlik!

A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 5. maçında Kayseri'de Galler ile 0-0 berabere kalarak puan aldı. Hürriyet yazarları maçı analiz etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.