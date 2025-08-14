Haberler

Yalnız Kadın Düşüp Yaralandı, Hastaneye kaldırıldı

YALNIZ YAŞAYAN KADIN YARALANDI

Kütahya’da, yaşadığı evde düşerek yaralanan bir yaşlı kadın, kurtarılıp hastaneye götürüldü. Servi Mahallesi’ndeki bir apartmanın 4. katında yalnız başına yaşayan 76 yaşındaki emekli öğretmen Emel Karaova’dan haber alamayan komşular, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

KOMŞULAR HAREKETE GEÇTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık, itfaiye ve polis ekipleri, kapıyı çalarak kadına seslendi. Karaova’nın kapıyı açamadığını söylemesi üzerine apartman yöneticisinde bulunan yedek anahtar kullanılarak kapı açıldı ve içeri girildi. Düşüp başından yaralandığı ve baygınlık geçirdiği öğrenilen Karaova, sağlık ekibi tarafından evde yapılan ilk müdahalenin ardından Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

GEÇEN YIL YALNIZ KALDI

Karaova’nın, geçen yıl vefat eden eşi Mehmet Karaova’dan sonra yalnız yaşadığı belirtildi. Bu durum, komşularının ona olan endişesini artırdı ve olayın önüne geçmek için hızlı hareket etmelerini sağladı.

