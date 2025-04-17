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Yalnız Kadın Ölüm İhbarı Yapıldı

ANTALYA’DA KADININ CESEDİ BULUNDU

Antalya’nın Konyaaltı ilçesindeki Sarısu Mahallesi’nde bir sitede 4. katta bulunan bir dairede yalnız yaşayan 36 yaşındaki Gözde Gökalp’ten ailesi haber alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

KADININ CENAZESİ OTOPSİYE GÖNDERİLDİ

İhbarın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler çilingir yardımıyla daireye girdiklerinde Gökalp’in hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan incelemede genç kadının vücudunda morluklar görüldü. Gökalp’in cenazesi otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Ayrıca, kadının erkek arkadaşı olarak bildirilen H.Ş. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili olarak polisin soruşturması devam ediyor.

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