“Yalnız Yaşayan Adam Ölü Bulundu”

Olayın Başlangıcı

Safranbolu ilçesine bağlı Konarı köyündeki Karşı Mahalle’de, yalnız yaşayan İbrahim Tuna’ya ulaşamayan akrabaları, köy muhtarı Mustafa Özşen ile iletişime geçti. Kapı açılmayınca muhtar Özşen, durumu kontrol etmek amacıyla köy sakinlerinden birkaç kişi ile birlikte balkondan eve girdi.

Hüzünlü Keşif

Muhtar, evin içinde Tuna’nın cansız bedeni ile karşılaştı ve hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri incelemelerde bulundu. Yapılan araştırmalarda, Tuna’nın cansız bedeni yanında bir darbe almış bal kabağı bulundu. Ayrıca, yaşlı adamın başında darp izleri yer alıyordu. İlk tespitlere göre, Tuna’nın ölüm sebebinin başına bal kabağı ile vurularak gerçekleştirildiği anlaşıldı.

Cinayet Şüphelisinin Belirlenmesi

Olayla ilgili başlatılan soruşturma neticesinde, jandarma ekipleri cinayet şüphelisinin aynı köyde yaşayan zihinsel engelli Ayhan A. olduğunu tespit etti. Ayhan A., jandarma tarafından gözaltına alındı ve ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Alınan sorgunun ardından, şüpheli Safranbolu Adliyesi’ne sevk edildi.

Cenaze Töreni

İbrahim Tuna’nın cenazesi, bugün Konarı Köyü Merkez Camisi’nde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.