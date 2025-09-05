Yalova Aronyası Hasat Şenliği Başladı

HASAT ŞENLİĞİ BAŞLADI

YALOVA, coğrafi işaretli tarım ürünleri arasında yer alan ve yüksek antioksidan içeriği ile “süper meyve” olarak tanınan aronya hasadı, düzenlenen “Yalova Aronyası Hasat Şenliği” ile başlamış oldu. Türkiye’de aronyanın ilk üretiminin gerçekleştirildiği yer olan Yalova’da, bu yılki hasat dönemi etkinliklerle kutlanıyor. Şenliğe Yalova Valisi Dr. Hülya Kaya, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Altın, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa İlmeç ve diğer davetliler katılım gösterdi. Etkinlik, duaların okunmasının ardından Ortaburun köyünde üretici Süphan Yarkın’ın bahçesinde kurdelenin kesilmesi ile devam etti. Şenliğe katılan misafirlere aronya ile yapılmış içecekler, tatlılar ve kurabiyeler sunuldu.

MEYVE SUYU ÜRETİMİ ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

Aronya meyvesinin su olarak üretilmesine dair projelerin olduğuna değinen Yalova Valisi Dr. Hülya Kaya, “Aronyanın en yakıştığı illerden biri Yalova. Bunun ana vatanı biziz ve bu iddiamızda devam ediyoruz. Aronyanın en kaliteli, en doğal, coğrafi işaretini almış olan il olarak biz bunu sahiplendik. 6 yıldır hasat şenliğini düzenliyoruz. Bu sene de ikinci festivalimizi gerçekleştireceğiz. Bu bir başarı hikayesi aslında. Bütün kurumlar bunu sahiplendi. Bugün aronyanın Yalova ile özdeşleşmesi noktasında gereken her şey yapılıyor. Ürün pazarlaması ve üreticinin istediği fiyatı alması için gereken her şey gerçekleştiriliyor. Özellikle bu ürünün şişelenmesi ve meyve suyu olarak sunulmasıyla ilgili araştırma enstitümüzde önemli bir proje bulunuyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı da bu durumu çok önemsiyor. Otomasyonun sağlanması için gerekli destekleri sağladı. Yakın zamanda üreticilerimiz, tüm ürünlerini paketleme ve konsantre meyve suyu haline getirme çalışmaları yapacak” dedi.

250 TON REKOLTE BEKLENTİSİ

Bu yıl 250 ton rekolte beklediklerini belirten Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa İlmeç ise, “Gelenekselleşmiş hale gelen aronyamızı bu yıl 6. kez düzenliyoruz. Bu şehrin bir başarısıdır. Yalova’da arazilerin yüzde 72’si 5 dekarın altında bulunuyor. Yani çok küçük parsellerden oluşuyor. 2012 yılında Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü’nde çalışmalarına başlanan ve 2017 yılında ilk defa çiftçilerimizce uygulanan bir bitkinin hasat günündeyiz. 510 dekarda, 150 çiftçimizle beraber üretim yapıyoruz ve geçen yıl yaklaşık 200 ton verim elde ettik. Bu yıl ise 250 ton civarında rekolte bekliyoruz” ifadelerini kullandı.