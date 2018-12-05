Yalova Belediyesi’nde silah sesleri

Yalova Belediye başkanı ile görüşmek isteyen bir kişi, olumsuz cevap alınca silahla havaya ateş etti.

Yalova Belediyesi’nde gerginlik yaşandı. Belediye başkanı ile görüşmek isteyen bir kişi, olumsuz cevap alınca silahla havaya ateş etti.

Saat 11.00 sularında belediye binasına gelen Ö.D., Belediye Başkanı Vefa Salman ile görüşmek istediğini yetkililere iletti.

Yetkililerden ‘Belediye başkanı burada yok’ cevabını alan şahıs, ‘Burada olduğunu biliyorum. Görüşmek istemiyorsa o benim ayağıma gelecek’ diyerek silahını çıkartıp havaya 2 el ateş etti.

Siniri geçmeyen şüpheli ortalığı da dağıttı. Polise haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekiplere teslim olan Ö.D., Yalova İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Polis olay yerinde inceleme yapıyor.

HÜRRİYET