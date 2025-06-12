Yalova Bonsai Müzesi’nde Mini Hasat Yapıldı

EN BÜYÜK BONSAYI MÜZESİNDE HASAT TÖRENİ

Avrupa’nın en büyük bonsai müzesi ve Türkiye’nin ilk ile tek bonsai müzesinde bir mini dut ağacı hasat edildi. Yalova Bonsai Müzesi’nde düzenlenen hasat programına katılan Vali Hülya Kaya, dutların tadına bakarak bu özel anı yaşadı. Vali Kaya, müzenin Yalova için taşıdığı önemli anlamı vurgulayarak, vatandaşları müzeyi gezmeye davet etti. “Bugün ülkemizin tek ve ilk bonsai müzesinde çok özel bir dut ağacı bonsai meyve vermesine ve bu meyvelerin hasadına şahitlik ediyoruz. Bu çok heyecan verici bir durum. Yalova Bonsai Müzesi her zaman gelişmeye devam eden ve her geldiğimde de farklılaştığına şahitlik ettiğim bir müze” şeklinde konuştu. Ayrıca, “Burası bir kere değil, tekrar tekrar ziyaret edilmesi gereken bir yer. Burada yaşayan sanat eserlerini görmenin heyecanını hissedebiliyorsunuz. Tüm sanatseverleri, Cumhurbaşkanlığımızın da büyük destek verdiği Yalova Bonsai Müzesi’ni görmeye davet ediyoruz” dedi.

MÜZENİN KATKILARI VE ÖNEMİ

İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel, Cumhurbaşkanlığı ve İl Özel İdaresi desteği ile geçen yıl açılan müzenin ikonik bir yapıya sahip olduğunu belirtti. Soygüzel, müzenin Yalova turizmine ciddi katkılar sağladığını dile getirerek, “2025 yılının ilk 5 ayında yaklaşık 3 bin 200 kişi ziyaret etti. Özellikle çevre illerden günlük turlar oldukça arttı. Bu ve benzeri çalışmalar şehrin kültürüne, sanatına ve çevre bilincinin gelişmesine katkıda bulunduğu gibi turizminin gelişmesine ve ekonominin canlanmasına da destek veriyor” ifadelerini kullandı.

BOGSAİ SANATÇISINDAN AÇIKLAMALAR

Bonsai sanatçısı Hasan Şimşek, program sırasında müze ile ilgili önemli bilgiler paylaştı. Etkinliğe İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ümit Yılmaz da katıldı. Yalova’ya olan bu dikkat çekici müze, sanatı ve doğayı bir araya getirerek ziyaretçilere farklı bir deneyim sunmayı amaçlıyor.