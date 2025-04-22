Yalova-Bursa Otobüs Kazasında Bir Ölü

KAZA SONUCUNDA ÖLEN KİŞİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Yalova-Bursa karayolunda meydana gelen bir yolcu otobüsü devrilmesi sonucu, 1 kişi yaşamını yitirdi ve 2 kişi yaralandı. Kaza, saat 13.30 civarında Yalova-Bursa karayolunun Süpürgelik mevkiinde gerçekleşti. İlk edinilen bilgilere göre, Orhan Ş. yönetimindeki 16 16 VD 838 plakalı otobüs, henüz belirlenemeyen bir nedenle yan yattı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis Hattı’na bildirdi.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye görevlisi gönderildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Bu talihsiz kazada, 57 yaşındaki Özcan Şen hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle trafik bir süreliğine aksadı, ancak kaza yapan otobüsün kaldırılmasıyla birlikte normal seyrine döndü. Jandarma, kazayla ilgili detaylı bir soruşturma başlattı.