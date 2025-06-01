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Yalova’da 1 Kilo 800 Gram Uyuşturucu

YALOVA’DA DÜZENLENEN OPERASYON

Yalova’da yapılan bir operasyon sırasında, 1 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Operasyon sonucunda bir şüpheli, tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, A.Y. isimli şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığına dair bilgi aldı ve bu doğrultuda araştırma başlattı.

A.Y.’NIN TEKNİK TAKİBİ VE OPERASYON

Ekipler, A.Y.’nin kimlik ve adres bilgilerini tespit ederek, kendisini teknik ve fiziki takibe aldı. Bağlarbaşı Mahallesi’nde bulunan adresine düzenlenen operasyonda, evde yapılan aramalarda 1 kilo 800 gram sentetik kannabinoid maddesi bulundu. Gözaltına alınan A.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından, ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak’ suçuyla adliyeye sevk edildi.

TUTUKLAMA İŞLEMLERİ

Adliyede yapılan mahkeme sonrası, A.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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