YALOVA’da 15 Şüpheli Yakalandı

YALOVA MERKEZLİ DOLANDIRICILIK OPERASYONU

Yalova merkezli olarak 7 ilde gerçekleştirilen bir operasyon sonucunda, sosyal medya aracılığıyla kişilere yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yapan 15 şüpheli gözaltına alındı. Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şahsın sosyal medya üzerinden 600 bin lira dolandırıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, teknik ve fiziki takip başlatarak, aralarında Yalova’nın da bulunduğu İstanbul, Ankara, Manisa, İzmir, Bursa ve Mersin illerinde bağlantılı olan 15 şüpheliyi belirledi ve operasyon düzenledi.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI VE ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Yapılan operasyonda, belirlenen adreslerde 15 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında gerçekleştirilen aramalarda, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin, sosyal medya ve sahte uygulamalar aracılığıyla vatandaşlarla iletişime geçerek yüksek kazançlı yatırım yapma vaadiyle dolandırıcı faaliyetlerde bulundukları biliniyor. Gözaltına alınan kişilerin işlemleri, emniyet Müdürlüğü’nde tamamlanarak adliyeye sevk edildi.

TUTUKLAMALAR VE SERBEST BIRAKILAN ŞÜPHELİLER

Hakim karşısına çıkarılan 15 şüpheliden 6’sı hakkında adli kontrol şartı uygulanıyor. Diğer 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 şüpheli ise savcılık tarafından serbest bırakıldı. Bu operasyon, sosyal medya dolandırıcılığına karşı alınan önlemlerin ve dikkatli olunması gereken bir durumun altını çiziyor.