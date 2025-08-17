Yalova’da 17 Ağustos’ta Anma Töreni Yapıldı

17 AĞUSTOS DEPREMİ İÇİN ANMA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Yalova’da, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin yıl dönümünde anlamlı bir anma programı yapıldı. Programa katılan ziyaretçiler, depremde hayatını kaybedenlerin isimlerinin yer aldığı mermer blokların bulunduğu anıta karanfiller bıraktı ve dualar etti. 17 Ağustos 1999 tarihinde saat 03.02’de Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde meydana gelen ve 45 saniye süren 7.4 büyüklüğündeki Marmara Depremi’nde 17 bin 480 kişi yaşamını yitirdi, 43 bin 953 kişi ise yaralandı. Zamanla hasarın izleri silinse de acı her zaman yüreklerde taze kaldı. Bu anlamda, depremin 26. yıl dönümünde Yalova’da bir anma töreni gerçekleştirildi.

SESSİZ YÜRÜYÜŞ VE DUALAR

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan kalabalık, sahildeki Deprem Anıtı’na kadar sessiz bir yürüyüş düzenledi. Vatandaşlar, felakette hayatını kaybedenlerin isimlerinin yazılı olduğu anıta karanfil bıraktı ve deprem günü çekilmiş fotoğrafların sergilendiği alana göz attı. Program, sinevizyon gösterisinin ardından, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve okunan Mevlid-i Şerif ile 03.02’de topluca yapılan dualarla sona erdi. Anma etkinliğinde ayrıca kurulan stantlarda katılımcılara çorba ve helva ikramı da yapıldı. Törene, Yalova Valisi Hülya Kaya, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Altın, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, AK Parti İl Başkanı Umut Güçlü, çeşitli kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

DUYGULARINI PAYLAŞTILAR

Anma programında söz alan Necla Yiğit, “Yakın zamanda büyük bir deprem yaşadık. Ondan dolayı da çok etkilendik. Şu an burada bu atmosferi yaşamak ayrı bir duygu. Hepsi için çok üzgünüm. Umarım ilerleyen dönemlerde hepimiz için daha sağlam yapılarla ilerleriz” dedi. Etkinliğe katılan Aysel Taş ise, “Depremi yaşamadım ama çok üzüldüm. Depremde İstanbul’daydım ve 6. katta oturuyordum. O korkuyu çok yaşadım. Şu anda o günü yaşamış gibi oldum. Ölenlere de Allahtan rahmet diliyoruz” ifadelerini kullandı.