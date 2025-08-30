YALOVA’da 2 Araç Çarpıştı Dükkan Girdi

OTOMOBİLLERİN ÇARPITTIĞI DÜKKANDA HASAR OLUŞTU

Yalova’da akşam saatlerinde meydana gelen bir trafik kazası, cadde üzerindeki bir kuruyemiş dükkanına girişi ile sonuçlandı. Şehit Osman Altınkuyu Caddesi’nde, sürücüleri henüz tespit edilemeyen iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan olay, güvenlik kameralarına yansıdı.

GAZADA YARALANAN OLMADI, HASAR VAR

55 AHV 549 plakalı otomobil, 34 BJ 1351 plakalı başka bir araçla çarpıştı ve çarpışmanın etkisiyle iki otomobil de kuruyemiş dükkanına girdi. Kazada herhangi bir yaralanma kaydedilmedi fakat otomobiller ve dükkanda hasar oluştu. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.