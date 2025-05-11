Yalova’da 2025’te 190 Milyon Dolar İhracat

Yalova’da 4 Ayda İhracat Rakamları

İHRACATTA GÜÇLÜ BİŞİM

Yalova’da 2025 yılının ilk 4 ayında gerçekleştirilen ihracat, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,3 artış göstererek 190 milyon 347 bin dolara ulaştı. 2024 yılında 578 milyon 296 bin dolar ihracat yapan Yalova, 2025 yılına da güçlü bir başlangıç yaptı. 2024 yılının ilk 4 ayında 178 milyon dolar ihracat yapan kentten, bu sene aynı dönemde 190 milyon 347 bin dolarlık ihracat çıktı.

SEKTÖRLER ARASI DAĞILIM

Yalova’dan ocak ayında 49 milyon 71 bin dolar, şubatta 71 milyon 997 bin dolar, martta 18 milyon 597 bin dolar ihracat gerçekleştirildi. Nisan ayında ise bu rakam 50 milyon 694 bin dolar oldu. 2025 yılında ihracatta liderliği yine gemi, yat ve hizmetleri sektörü aldı. Kentteki tersaneler, 4 aylık süreçte 163 milyon 529 bin dolar ihracat yaptı. Bunu 7 milyon 750 bin dolarlık ihracat ile kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü izledi. Üçüncü sırada ise 4 milyon 504 bin dolarla madencilik ürünleri yer aldı. Mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü ise 2 milyon 926 bin dolarlık ihracat yaptı.

SÜS BİTKİLERİ SEKTÖRÜNDE ARTIŞ

Yalova, süs bitkisi üretiminde önemli bir yere sahip bulunuyor. Bu sektördeki ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,7 artarak 2 milyon 853 bin dolara ulaştı. Yalova’dan 1 milyon doların üzerinde ihracat yapılan diğer sektörler ise şöyle sıralanıyor: Makine ve aksamları 1 milyon 926 bin dolar, demir ve demir dışı metaller 1 milyon 575 bin dolar, elektrik ve elektronik 1 milyon 76 bin dolar, iklimlendirme ise 1 milyon dolar.