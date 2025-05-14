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Yalova’da 4 Araçlı Kaza: 5 Yaralı

YALOVA’DA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI

Yalova-İzmit kara yolunda meydana gelen 4 araçlı zincirleme kazada 5 kişi hafif yaralandı. Olay, Yalova – İzmit kara yolu üzerindeki Çiftlikköy ilçesi Topçular mevkiinde gerçekleşti. Burada, Yalova istikametine seyreden 77 ABH 918, 77 ACH 020 ve 77 ABM 795 plakalı otomobiller, 35 V 5190 plakalı minibüs ile çarpıştı.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDEYDİ

Kaza sonucunda hafif yaralanan 5 kişi, olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Kazanın ardından, yol bir süre trafiğe kapandı; fakat araçların çekilmesi ile yol tekrar trafiğe açıldı.

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