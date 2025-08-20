Yalova’da A.Y. Eski Sevgilisi N.T.’yi Darbeder

DARBE VE BIÇAKLA YARALAMA OLAYI YAŞANDI

Yalova’da, N.T. (44) isimli kadın, çalıştığı zincir marketin şubesinde eski sevgilisi olduğu söylenen A.Y. (34) tarafından darbedildi. A.Y., kendisini engellemek isteyen market müşterisi Emin E.’yi de bıçakladı. Gözaltına alınan A.Y., daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Meselenin meydana geldiği tarih 18 Ağustos olarak belirlendi.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, Rüstempaşa Mahallesi’ndeki bir zincir marketin önünde yaşandı. A.Y., eski sevgilisi N.T. ile konuşmak amacıyla markete geldi. Kapı önünde başlayan konuşma, tartışmaya dönüştü ve A.Y., N.T.’ye tokat attı. N.T., marketin içine kaçmaya çalıştı ancak A.Y., onu takip ederek tekme ve yumruklarla darbetmeye devam etti. Çevredeki esnaf ile market müşterileri, A.Y.’yi engellemeye çalıştı. Ancak bu sırada A.Y., Emin E. adındaki bir müşteriyi bacağından bıçakladı. Yaşanan arbede güvenlik kameralarına yansırken, olay yerinde güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri de mobilize oldu.

YARALANAN MÜŞTERİ HASTANEYE KALDIRILDI

Yalovaspor’un tribün liderlerinden biri olduğu bilinen Emin E., çevredeki esnaf tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Tedavi sürecinin ardından, Emin E.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ADOLEK İŞLEMLERİ VE SERBEST BIRAKMA

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan A.Y., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.