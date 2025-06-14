Yalova’da Alkollü Sürücüye Ceza Uygulandı

KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ DENETİMLER ARTTI

Kurban Bayramı öncesi denetimlerini güçlendiren Yalova Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Çiftlikköy ilçesinde dikkat çekici bir olaya imza attı. Yalova-İzmit kara yolundaki Hava Meydan Komutanlığı karşısında sağ şeritte park halindeki otomobilden şüphelendi. Araçta oturan Yağmur G. isimli kadının uyuduğu tespit edildi.

Yapılan incelemede, sürücünün 4.15 promil alkollü olduğu belirlendi. Daha önce de ‘Alkollü araç kullanmak’ ve alkolmetreyi üflemeyi reddetmekten dolayı ehliyetine 15 Ocak 2038’e kadar el konulduğu saptandı. Yağmur G.’ye toplamda 37 bin 354 TL ceza uygulandı. Ayrıca, geçici olarak el konulan sürücü belgesinin cezası 15 Ocak 2043’e uzatıldı.

5 Haziran’da cezası uzatılan Yağmur G., bu sefer de ehliyetsiz olarak direksiyon başına geçip sosyal medya hesabından canlı yayın açtı. 11 Haziran’da yaptığı paylaşımda Çınarcık ilçesinde ve 12 Haziran’da Yalova Armutlu istikametine seyir halindeyken görüldü.

Bir yakınının gerçekleştirdiği paylaşımda, Yağmur G.’nin bozulan otomobilini İstanbul Güngören Bağcılar Sanayi Sitesi’ne tamire götürdüğü anlar yer aldı. Paylaşımda, ‘Ya sanayi, ya karakol, ya hastane. Ben seni normal bir yerden bulamayacak mıyım’ ifadeleri de görüntülere yansıdı.