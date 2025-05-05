Yalova’da Anıt Ağaçlar Konferansı Yapıldı

Çok sayıda anıt ağaca ev sahipliği yapan Yalova’da “Anıt Ağaçlarla Uyumlu Kentler” söyleşisi gerçekleştirildi. Atatürk’ün emriyle koruma amaçlı rayların üzerinde kaydırılan Yürüyen Köşk’ün bahçesindeki çınar ağacının gölgesinde “Söz uçar, ağaç kalır” temasıyla düzenlenen etkinlikte konuşan Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Turna, temel hedeflerinin daha yeşil bir Türkiye olduğunu ifade etti. Turna, anıt ağaçların belirli özellikleriyle diğer ağaçlardan ayrıldığını belirterek, “Bunlar nedir? Mistik özellikleri, folklorik özellikleri olabilir. Çapı, yaşı, boyu, devasa güzelliği, endemik tür olması gibi birtakım özellikleriyle ayrılan ve bu ağaçların sürdürülebilirliği esas olmalı. Bunun için de koruma ve bakım çalışmaları çok büyük önem taşıyor” dedi.

HİSSETTİRİCİ ANIT AĞAÇLAR

Yürüyen Köşk’ün yanındaki anıt ağacın da korunması gerektiğini vurgulayan Turna, bakım ve koruma işleminin önemine dikkati çekti. Turna, hastalıklarla mücadelenin yanı sıra çeşitli budama yöntemlerinin olduğunu ve çınarların Osmanlı ile anılan, tarihi öneme sahip ağaçlar olduğunu ifade etti. “Çınarlar birçok hastalığa maruz kalabiliyor. Dolayısıyla hassas türlerimizin başında geliyor. Riski fazla olan ama dayanıklı, uzun ömürlü bir ağaçtır. Bu özelliğini bilerek bununla ilgilenmemiz gerekiyor. Her bitkinin kendine özgü biyolojik özellikleri, yetişme ortamı ve istekleri farklıdır. Eğer bunları iyi analiz ederseniz, bakımını ve korumasını ona göre yapabilirsiniz, böylece hedeflediğiniz amaca ulaşabilirsiniz” şeklinde konuştu.

AĞAÇLARIN SAVUNMA SİSTEMİ

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Orman Entomolojisi ve Koruma Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Hakyemez de Yalova’daki anıt ağaçları korumak için yürüttükleri çalışmalardan bahsetti. Anıt ağaçların 100 yaşın üzerinde olduğunu aktaran Hakyemez, sözlerine şu şekilde devam etti: “Yaşı ilerlemiş anıt ağaçlar, şehir içerisinde birçok olumsuz koşulla karşılaşıyor. Yapısal ve altyapı çalışmaları, inşaat işlemleri, kirli hava, besin yetersizliği ve su ile ilgili sorunlar, sağlığı doğrudan etkileyen konulardır. Ağaçların, bitkilerin de bir savunma sistemi var. Ne kadar güçlü bakılırsa, hastalıklara karşı daha dirençli hale gelirler. Bizim buradaki çalışmalarımızın ana hedefi de bu. Şimdi bu konuları topluma daha geniş şekilde duyurmak ve destek almak gereklidir.” Hakyemez ve Turna, etkinlikte katılımcılar için bir sunum gerçekleştirdi.