Yalova’da Arazi Yangınları Kontrol Altında

YANGINLAR KONTROL ALTINA ALINDI

Yalova merkez ile Çınarcık ve Çiftlikköy ilçelerinde meydana gelen arazi yangınları, AFAD ve itfaiye ekiplerinin hızla müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yalova merkeze bağlı Kazımiye köyünde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, hızla köyün çıkışında bulunan samanlık ve büyükbaş hayvan ahırlarına sıçradı. Kısa sürede olay yerine ulaşan TOMA, itfaiye ve AFAD ekipleri, yangını kontrol altına alarak ekiplerin gerçekleştirdiği soğutma çalışmalarıyla tamamen söndürdü. Yangın sonucunda sera altında saklanan samanların kül olduğu görülürken, vatandaşlar ahırlardaki büyükbaş hayvanları güvenli bir şekilde dışarı çıkardı.

ÇİFTLİKKÖY’DE İKİ YANGIN İHBARI YAPILDI

Ekiplerin Kazımiye köyündeki olayla ilgilendiği sırada, Çiftlikköy ilçesinde iki ayrı noktada yangın çıktığı bildirildi. Yalova-İzmit kara yolundaki ormanlık alan ile 3520. caddede yer alan arazi yangınlarına müdahale eden ekipler, soğutma çalışmaları yaptı. Bu noktadaki yangınlar da kontrol altına alındı. Aynı zamanda, Çınarcık ilçesine bağlı Kocadere köyünde, yanan bir trafonun neden olduğu yangın ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı ve soğutma işlemleri gerçekleştirildi.

VALİLİKTEN YANGIN AÇIKLAMASI

Yangınlarla ilgili Yalova Valiliği’nden yapılan açıklamada, yangın müdahalesi için AFAD İl Müdürlüğü’nden 4 aracın ve 10 personelin yangın çıkan alanlara gönderildiği belirtildi. Yalova, Çiftlikköy ve Çınarcık itfaiye ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğü’nden 2 TOMA’nın da yangın müdahalesine katıldığı ifade edildi. Tüm bu çalışmalar sonucunda yangınlar kontrol altına alındı ve soğutma işlemleri devam etti.