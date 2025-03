Yalova’da Bayram Namazı Saati: 07:21

RAMAZAN BAYRAMI NAMAZI VE VAKTİ

Mübarek Ramazan Bayramı’nın ilk günü, bayram namazını eda edeceğiz. Bayram namazı vakti, iller arasında farklılık gösteriyor. Yalova’da bayram namazı saat kaçta kılınacak? Yalova’da bayram namazı ne zaman? Bayram namazı sabah namazından sonra mı kılınıyor? Bayram namazı vakitleriyle ilgili detaylar haberimizde mevcut. 30 Mart 2025 Pazar günü Ramazan Bayramı’nın birinci günü olacak. Diyanet’in bildirdiğine göre, Yalova’da bayram namazı saat 07:21’de gerçekleştirilecek.

YALOVA BAYRAM NAMAZI HUKUKİ DETAYLAR

Bayram namazı, Hanefî mezhebine göre, Pazar namazının vücûb şartlarını taşıyan kimselere vâciptir. Şâfiî ve Mâlikîler için müekked sünnet iken, Hanbelîler’e göre farz-ı kifâyet konumundadır. Bayram namazının sıhhat şartları Hanefîler’e göre, hutbe dışında Pazar namazının sıhhat şartlarıyla aynıdır. İki rekattan oluşan bayram namazı şu adımlarla kılınıyor: İlk olarak niyet edilir ardından tekbir alınarak eller bağlanır, “Sübhaneke duası” okunur, yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak tekbir alınır ve bu esnada eller yanlara bırakılır.

BAYRAM NAMAZININ KILINMA ŞEKLİ

Tekbir alınarak eller göbek hizasında bağlanır. İmam “Euzü besmele” çekip açıktan “Fatiha suresi” ile birlikte “Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur’an-ı Kerim” okur. Cemaat, bu esnada imamı dinler. Rüku ve secdeden sonra 2. rekata kalkılır. İmam gizlice “Besmele” çeker ve açıktan “Fatiha suresi” ile birlikte “Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur’an-ı Kerim” okur. Cemaat sessizce imamı dinler. Ardından, iftitah tekbiri gibi eller kulak hizasına kaldırılır ve tekrar tekbir alınır. Son tekbirle rükuya gidilir. Rüku ve secdenin ardından oturulur, “Tahiyyat, Salli-Barik duaları” okunur ve sağa sola selam verilerek namaz tamamlanır. Müezzin eşliğinde cemaat, 3 defa tekbir (teşrik) getirir. İmam hatip, bayram hutbesini okumaya başlar.

BAYRAM NAMAZI HAKKINDA BILGILER

Yılda iki kez kılınan bayram namazı öncesinde din görevlileri, namazın nasıl kılınacağı ve niyet edileceği hakkında bilgi veriyor. Bayramın birinci günü sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra kılınır. Bayram namazı toplamda 2 rekattan oluşuyor. Müezzin kayyım, bayram namazına niyet edilirken mevcut bayram belirtilmelidir. “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde niyet edilir. İllere göre bayram namazı saatleri ise belirli bir düzende sıralanmaktadır.