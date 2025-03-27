Yalova’da Çalı Fasulyesi Üretimi Projesi

YALOVA TARIM VE ORMAN İL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN PROJESİ

Yalova Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘Yalova İlinde Çalı Fasulyesi Üretiminin Geliştirilmesi Projesi’ dahilinde toplamda 63 çiftçiye 100 dekar alanda kullanılması amacıyla 215 kilogram fasulye tohumu dağıtıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan TAKE projeleri çerçevesinde 2021 yılından itibaren Yalova’da yürütülen bu uygulama, başlangıçta 20 bin TL bütçeyle hayata geçirildi. 2025 yılına kadar bu bütçeye 215 bin TL eklenerek, 5 yıl içerisinde toplamda 511 bin TL proje bütçesi oluşturuldu. Projenin yüzde 25’inin çiftçi katkısı ile finanse edilirken, yüzde 75’lik kısmı Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından karşılanıyor.

DAĞITIM TÖRENİNE KATILIM

Yalova Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen çalı fasulyesi tohumu dağıtım etkinliğine, İl Müdürü Selçuk Yaman, İl Müdür Yardımcısı İrfan Sakinci, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Necdet Tuncer, teknik görevliler ve çiftçiler katılım sağladı. Yalova Tarım ve Orman İl Müdürü Selçuk Yaman, etkinlik sırasında çiftçilere “bereketli olsun” temennisinde bulundu.