YALOVA’da Çatı Yangını Kontrol Altına Alındı

YANGININ NEDENİ BELİRSİZ

Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde bulunan 3 katlı bir binanın çatı katında akşam saatlerinde bir yangın meydana geldi. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor. Olay, Laledere köyünde gerçekleşti.

İTFAİYE EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Yangın ihbarı üzerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi, çatıda başlayan ve binanın diğer katlarına da sıçrayan alevleri söndürmek amacıyla hemen çalışma başlattı. Ekiplerin yanı sıra çevredekilerin de destek verdiği bu müdahale, yarım saat sürdü. Tarafından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ile ilgili incelemeler ise sürüyor.